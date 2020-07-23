الامارات | 5000 مشارك بدورات تطوير كفاءة «رياضيي أصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 مشارك بدورات تطوير كفاءة «رياضيي أصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومركز إعداد القادة، سلسلة دورات تطوير الكفاءات التخصصية للعاملين بالقطاع الرياضي لأصحاب الهمم، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك، على مدار ثلاثة أسابيع متتالية.

وقال بيان صحافي: «انطلقت السلسلة التخصصية بدورة حول مفاهيم التواصل مع اللاعبين من أصحاب الهمم، وشهد الأسبوع الثاني دورة حول الإعداد للنجاح ومفاهيم التواصل التطبيقي، واختتمت بكيفية التعامل مع السلوكيات العسيرة للرياضيين».

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