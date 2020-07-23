- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غياب
يتغيب مسؤول بارز في شركة كرة القدم بأحد أندية الدوري بشكل دائم عن حضور المران اليومي لفريقه، منذ انطلاقة تحضيراته للموسم الجديد، والسبب تخوّفه من الإصابة بفيروس كورونا.
انتقاد
عبّر مسؤول باتحاد لعبة جماعية يتولى مسؤولية الإشراف على أحد المنتخبات التي تتبع لهذا الاتحاد عن ترحيبه بأي نقد هادف يوجه للمنتخب، طالما أن الهدف هو المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية.
لغة
قال لاعب الوصل، البرازيلي سانتوس نيريس، لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيعمل على تعلم اللغة الإنجليزية في المرحلة المقبلة حتى يتمكن من التواصل بشكل أسهل مع اللاعبين، وأن يتعايش بشكل عام مع الحياة في دبي، مشيراً إلى أنه يجيد حالياً التحدث باللغة البرتغالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.