الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غياب

يتغيب مسؤول بارز في شركة كرة القدم بأحد أندية الدوري بشكل دائم عن حضور المران اليومي لفريقه، منذ انطلاقة تحضيراته للموسم الجديد، والسبب تخوّفه من الإصابة بفيروس كورونا.

انتقاد

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عبّر مسؤول باتحاد لعبة جماعية يتولى مسؤولية الإشراف على أحد المنتخبات التي تتبع لهذا الاتحاد عن ترحيبه بأي نقد هادف يوجه للمنتخب، طالما أن الهدف هو المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية.

لغة

قال لاعب الوصل، البرازيلي سانتوس نيريس، لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيعمل على تعلم اللغة الإنجليزية في المرحلة المقبلة حتى يتمكن من التواصل بشكل أسهل مع اللاعبين، وأن يتعايش بشكل عام مع الحياة في دبي، مشيراً إلى أنه يجيد حالياً التحدث باللغة البرتغالية.

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