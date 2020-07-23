الامارات | تيغالي: أعرف بينتو وأتمنى التفاهم معه لبلوغ المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن تيغالي: أعرف بينتو وأتمنى التفاهم معه لبلوغ المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد لاعب النصر والمنتخب الوطني، سياستيان تيغالي، بتعاقد اتحاد كرة القدم، مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، لتولي تدريب «الأبيض» لمدة عامين، مؤكداً أنه لديه معرفة سابقة بالمدرب الكولومبي، متمنياً أن يحدث تفاهم كبير بينهما، وأن يسهما في تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2022. وقال تيغالي لصحيفة «وين سبورتس» الكولومبية، إن «بينتو من المدربين المعروفين بالنسبة لي، خصوصاً أنني لعبت في صفوف أونس كالداس بالدوري الكولومبي في 2010، قبل أن أبدأ رحلة احترافية في الدوري السعودي ثم الإماراتي في آخر عشر سنوات، إذ إنه مدرب لديه إنجازات عديدة حققها طوال مسيرته».

وأضاف: «ما أعرفه عن المدرب الكولومبي أنه يحب العمل والالتزام من جانب اللاعبين، كما أنه يستطيع العمل تحت ضغط، ويتفانى في عمله، وكل تركيزه على كرة القدم، وظهور فريقه بشكل جيد، ومن جانبي أتمنى أن يحدث تفاهم بيننا، وأن نسهم في تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2022».

وتابع: «أشعر بفخر كبير وسعادة لا يمكن أن أصفها بعدما تم استدعائي للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب الوطني، وأتمنى أن أظهر بشكل جيد».

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