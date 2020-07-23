الامارات | ساني يستعد للمشاركة في تدريبات بايرن ميونيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن ساني يستعد للمشاركة في تدريبات بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد لاعب كرة القدم الألماني، الدولي ليروي ساني، لخوض أول تدريباته مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ الألماني، كما يبدو مفعماً بالتوقعات الهائلة مع عدم تشكيل الكثير من الضغوط على نفسه.

وخاض ساني تدريبات منفردة منذ انضمامه إلى بايرن قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث كان الفريق بأكمله في عطلة قبل بدء استعداداته لاستئناف مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا التي تستأنف فعالياتها في أغسطس المقبل.

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وكان بإمكان ساني (24 عاماً) البقاء في مانشستر سيتي لحين استكمال مسيرته مع الفريق في دوري الأبطال، لاسيما أنه لا يستطيع المشاركة مع بايرن في ما تبقى من البطولة التي تستأنف نشاطها الشهر المقبل، بعد فترة توقف لشهور عدة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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