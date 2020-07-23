شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي وبامبو يواصلان البرنامج التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعبان في الفترة الحالية.

وتماثل فتحي وبامبو للشفاء من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام للمعسكر الحالي للفريق والمقام ببرج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادت الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على الدفع باللاعبين بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية لتجهيزهما للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز وديا غدا الخميس في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.

كان الزمالك قد فاز على سموحة 5-1 الأحد الماضي في أولى مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

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