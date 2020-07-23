شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يستغل «محرز» للتعاقد مع صفقة مدوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي تسعي لاستغلال النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب الفريق، من أجل إبرام صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت الصحيفة، أن مانشستر سيتي لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، رغم رفض ميلان لعرض سابق بقيمة 40 مليون يورو.
وأشارت إلى أن المان سيتي استعان أيضًا بخدمات نجمه الجزائي رياض محرز لإقناع مواطنه بن ناصر، بالانتقال إلى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل.
يذكر أن عقد بن ناصر مع ميلان، يتضمن وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله قبل الصيف المقبل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
89,745
-
تعافي
30,075
-
وفيات
4,440
كانت هذه تفاصيل خبر السيتي يستغل «محرز» للتعاقد مع صفقة مدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.