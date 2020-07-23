شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يستغل «محرز» للتعاقد مع صفقة مدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي تسعي لاستغلال النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب الفريق، من أجل إبرام صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، أن مانشستر سيتي لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، رغم رفض ميلان لعرض سابق بقيمة 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أن المان سيتي استعان أيضًا بخدمات نجمه الجزائي رياض محرز لإقناع مواطنه بن ناصر، بالانتقال إلى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل.

يذكر أن عقد بن ناصر مع ميلان، يتضمن وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله قبل الصيف المقبل.