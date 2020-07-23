شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدي: مختار مختار بحالة جيدة.. ومسحة جديدة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن حالة مختار مختار، المدير الفني للفريق، مستقرة حتى الآن بعد تعرضه للإصابة بفيروس «كورونا».

وقال مهدي في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «جميع لاعبي الإنتاج الحربي في عزل انتظارًا لخضوعهم لمسحة ثانية صباح غدًا، ومختار مختار بصحة جيدة وأجريت اتصالًا به اليوم للاطمئنان عليه».

وأضاف: «لا نستطيع اللعب بفريق الناشئين بطولة الدوري بسبب عدم عودتهم للتدريبات حتى الآن، ولدينا 18 حالة كورونا ولكن تم إبلاغنا بإعادة المسحة».