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شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة التتويج .. «صلاح» يرتدي علم مصر أثناء الاحتفال بلقب «البريميرليج» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ارتدى محمد صلاح علم مصر أثناء تتويجه وهو وزملائه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صعد محمد صلاح المنصه وتسلم الميدالية الذهبية، مرتدياً علم مصر حول رقبته.
وقابل لاعب الفريق «صلاح» بترحيب شديد كما يفعلون مع أي لاعب يصعد على المنصة، وسلم الأسطورة «كيني داجليش».
ورفع قائد الفريق «هيندرسون» كأس «البريميرليج» بعد غاب ٣٠ عاماً، وبعد موسم أستثنائي قام به لاعبي فريق الريدز والمدير الفني وإدارة النادي.
وشهد التتويج عدد من الألعاب النارية الكبيرة التي تم تنظيمها، بالإضافه لألعاب الليزر، ليكون حفل التتويج باللقب أسطوري خاصة في ظل غياب الجماهير عن هذه اللحظة التاريخية.
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