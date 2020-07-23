شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفعلها صلاح؟.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 37 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب انتهت الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي بمباراة ليفربول وتشيلسي التى انتهت بنتيجة 5-3 للأول واشتعلت المنافسة في جدول هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفشل ثنائي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني، في تسجيل الأهداف أمام تشيلسي. وسجل رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، أمام واتفورد هدفين وتساوى مع محمد صلاح.

وجاء الترتيب كالتالى جيمي فاردي، ليستر سيتي، 23 هدفًا. داني إنجز، ساوثهامبتون، 21 هدفًا. بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 20 هدفًا. محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا. رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 19 هدفًا. Advertisements ساديو ماني، ليفربول، 17 هدفًا. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا. أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 17 هدفًا. الوضع في مصر

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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