شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم ناري من مجدي عبدالغني لـ«ميدو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لأحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لفريق الزمالك السابق، بعد تصريحاته الأخيرة ضده.
وقال عبدالغني، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «ميدو هاجمني وقال إن نزولي الانتخابات سيكون فسادًا وتضارب مصالح لرئاستي جمعية اللاعبين المحترفين، أنا دائما أعطي اللاعبين والأندية حقوقها».
وأضاف: «بحب ميدو جدا ولكن أتمني له أن ينجح مع الأندية، لأنه دائما كمدرب يفشل منذ اعتزاله كرة القدم، وأتمنى له أن ينجح في حياته».
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