شكرا لقرائتكم فضل: كاف سبب تأجيل مواعيد مباريات الدوري المتبقية.. والكأس نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ان سبب الإعلان عن جدول مباريات 4 جولات بالدوري المصري الممتاز فقط يعود الى تأخر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" في اعلان مواعيد دوري ابطال افريقيا.

وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي جدول مباريات الجولات الأربع المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.

أضاف محمد فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: "قرار استئناف الدوري معلن منذ فترة ولا يوجد نية الى الغاء البطولة نهائياً وبالتالي ننتظر إقامة المباريات في موعدها المحدد".

وشدد محمد فضل على أنه لا يوجد مجال لتأجيل أي مباراة في الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة لأن الأمر مرهون ببطولة الموسم الجديد.

وأوضح محمد فضل أن اللجنة الخماسية لم تطلب رسمياً تقليل عدد المباريات الودية بل كان الحديث عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حتى لا تتعرض الأندية لوقائع مشابهة لما حدث مع نادي الإنتاج الحربي.

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وأشار محمد فضل الى الانتقادات التي يتعرض لها الاتحاد من قبل أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الجبلاية السابق الى أن حديث المسئول السابق ربما يكون له أغراضه لكنني لن أعلق عليه لكن كل ما تم من الحديث عن الجمعية العمومية غير قانوني بشكل نهائي.

وتحدث فضل عن أن اللجنة الخماسية شرحت بالكامل كل تفاصيل الجمعية العمومية وضرورة الانتظار لنهاية الموسم الكروي.

وقال فضل إن مصر البلد الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا الا أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي من حقه الدفاع عن أندية بلاده لذلك عندما تم الرفض طالبنا بمساواة بيراميدز في مبدأ تكافؤ الفرص في الكونفيدرالية.

واختتم محمد فضل أن مباريات كأس مصر سيتم استئنافها عقب نهاية الدوري مباشرة.