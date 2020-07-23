شكرا لقرائتكم عصام مرعى: الجوهرى ضمنى للمنتخب بعد التوقيع للزمالك.. وهذ سر رقم 9 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام مرعى نجم الزمالك السابق، أن الراحل محمود الجوهرى لم يضمه لمنتخب مصر إلا بعدما وقع لنادى الزمالك على طول.

وقال عصام مرعى خلال حواره مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: إن الكابتن محمود الجوهرى لم يضمه للمنتخب إلا بعدما وقع لنادى الزمالك مباشرة، وكان بيقولى أنا بعتمد على اللاعبين اللى جايه من بره وانت بديل لهم، وكنت بديل لمجدى طلبة في المنتخب".

وعن رقم 9، قال عصام مرعى، إن الكابتن حمادة عبد اللطيف حاوى الزمالك هو من أهدانى تيشيرت الزمالك رقم 9، ولم أطلب أي رقم معين".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "ضد عودة الدورى في ظل الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا، وإصابات الإنتاج الحربى ومختار مختار تصعب الدنيا ومش عارف ليه فيه تصميم على العودة، مصلحة اللاعبين أهم وأصحاب الحقوق يخدوها بس بلاش نجازف باللاعبين".

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وعن مباراة الرجاء، قال مرعى: "إن الثقة والخبرات سلاح الزمالك في الإطاحة بالرجاء المغربى من بطولة أفريقيا، ولازم اللاعبين تسترجع روح البطولات التي حققناها قبل التوقف، لأن البطولات تمنح اللاعبين ثقة وقوى لعبور مثل هذه المباريات".

وأوضح عصام مرعى: أن المستشار مرتضى منصور حقق العديد من الإنجازات وأحدث ثورة إنشائية داخل الزمالك، وإنجازاته تتحدث عنه".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أن قناة الزمالك عرفت الناس قيمة اللاعبين ومهاراتهم بعدما كانوا يسمعوا عنهم بس فده من أكبر إنجازاته، وكمان بقيت منبر يدافع الزمالك عن نفسه، خاصة أن جيلى تعرض لظلم كبير ولو كانت القناة موجودة ساعتها كنا خدنا حقنا".