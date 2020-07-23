شكرا لقرائتكم عصام مرعى: مرتضى منصور أحدث ثورة داخل الزمالك والقناة عرفت الجماهير بلاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام مرعى نجم الزمالك السابق، أن المستشار مرتضى منصور حقق العديد من الإنجازات وأحدث ثورة إنشائية داخل الزمالك، بالإضافة إلى قناته.

وقال عصام مرعى خلال حواره مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: إن المستشار مرتضى منصور حقق العديد من الإنجازات وأحدث ثورة إنشائية داخل الزمالك، وإنجازاته تتحدث عنه".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أن قناة الزمالك عرفت الناس قيمة اللاعبين ومهاراتهم بعدما كانوا يسمعوا عنهم بس فده من أكبر إنجازاته، وكمان بقيت منبر يدافع الزمالك عن نفسه، خاصة أن جيلى تعرض لظلم كبير ولو كانت القناة موجودة ساعتها كنا خدنا حقنا".

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وتابع عصام مرعى: "لعبت في كل مراحل ناشئين المقاولون وبعد 6 سنوات، قلت للمقاولون أدونى 20 ألف جنيه وأمضى معاكم طول العمر، ولكنهم رفضوا وقالولى إحنا مش بندى ولادنا فلوس، فالدنيا أسوت في وشى".

وتابع مرعى، "كان لى صديق اتصل بيا وقالى هتروح الزمالك، وحمادة إمام آمن بيا وهو أول من استقبلنى وأعطانى أكثر مما طلبت وخدت 30 الف جنيه كاش، وحققت حلمى بالانضمام للزمالك".

وعن بداياته، قال عصام مرعى: أنا من الأميرية يعنى جار مدحت عبد الهادى وجمال السيد وإبراهيم سعيد، وكنت بلعب في مركز شباب الأميرية، وخفت أروح الزمالك وأنا عندى 13 سنة بعدما والدى أراد أن يكلم ناس لى في الزمالك، ولكنى رفضت وقلتله عاوز أروح المقاولون مع زميل لى اسمه أحمد شوقى، في أول مرة ألعب مع المقاولون كنت وحش جدا كان لازم امشى من المقاولون ولكن اتصبت وفضلت اتعالج مع الفريق شهر ونصف فخدت على الأجواء وكسرت الدنيا بعد كدة.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "تدرجت في قطاع الناشئين حتى تم تصعيدى للفريق الأول، وكنت محظوظ مع الجيل الذهبى للمقاولون اللى اخذ بطولتين أفريقيا والدورى من الأهلى والزمالك".