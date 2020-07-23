شكرا لقرائتكم عصام مرعى: إصابة اللاعبين بكورونا تصعب عودة الدورى وقادرون على عبور الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام مرعى نجم الزمالك السابق، ان كثرة الإصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين تصعب من عودة منافسات الدورى المصرى، خاصة ما حدث مع الإنتاج الحربى.

وقال عصام مرعى خلال حواره مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "ضد عودة الدورى في ظل الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا، وإصابات الإنتاج الحربى ومختار مختار تصعب الدنيا ومش عارف ليه فيه تصميم على العودة، مصلحة اللاعبين أهم وأصحاب الحقوق يخدوها بس بلاش نجازف باللاعبين".

وعن مباراة الرجاء، قال مرعى: "إن الثقة والخبرات سلاح الزمالك في الإطاحة بالرجاء المغربى من بطولة أفريقيا، ولازم اللاعبين تسترجع روح البطولات التي حققناها قبل التوقف، لأن البطولات تمنح اللاعبين ثقة وقوى لعبور مثل هذه المباريات".

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وأوضح عصام مرعى: أن المستشار مرتضى منصور حقق العديد من الإنجازات وأحدث ثورة إنشائية داخل الزمالك، وإنجازاته تتحدث عنه".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أن قناة الزمالك عرفت الناس قيمة اللاعبين ومهاراتهم بعدما كانوا يسمعوا عنهم بس فده من أكبر إنجازاته، وكمان بقيت منبر يدافع الزمالك عن نفسه، خاصة أن جيلى تعرض لظلم كبير ولو كانت القناة موجودة ساعتها كنا خدنا حقنا".

وتابع عصام مرعى: "لعبت في كل مراحل ناشئين المقاولون وبعد 6 سنوات، قلت للمقاولون أدونى 20 ألف جنيه وأمضى معاكم طول العمر، ولكنهم رفضوا وقالولى إحنا مش بندى ولادنا فلوس، فالدنيا أسوت في وشى".

وتابع مرعى، "كان لى صديق اتصل بيا وقالى هتروح الزمالك، وحمادة إمام آمن بيا وهو أول من استقبلنى وأعطانى أكثر مما طلبت وخدت 30 الف جنيه كاش، وحققت حلمى بالانضمام للزمالك".