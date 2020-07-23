شكرا لقرائتكم محمد عامر: أنا من صعدت صلاح والنني وزيكا وفتحي للفريق الأول بالمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عامر نجم الأهلي السابق، عن أن مركزي الأساسي مهاجم لكن بعد الانضمام للأهلي وظفني هيديكوتي في مركز الجناح لأنني ألعب بالقدم اليمنى واليسرى.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: هناك شركة سيارات عرضت سيارة لمن يسجل هدفا في مرمى دمياط وأنا من سجلت الهدف وحصلت على السيارة لكن تم بيعها بـ6 آلاف جنيه ووزع المبلغ على اللاعبين بواقع 200 جنيه لكل لاعب

تواصلت مع مختار مختار للاطمئنان عليه بعد اصابته بكورونا وحالته جيدة وحرصت على زيارته وتحضير بعض الأعشاب التي يحتاجها ولكنه رفض أن أراه لأنه يخشى على الآخرين من الإصابة.

أردف: لابد من وضع لائحة محدد من اتحاد الكرة في حال وجود حالات كثيرة في فريق واحد مثل الانتاج الحربي.

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أكد: "أنا من صعدت محمد صلاح ومحمد النني ومحمد زيكا وعلي فتحي خلال تواجدي في المقاولون، ومحمد صلاح كان يتم تصعيده على استحياء وكان محمد رضوان يصعده قبلي

طلبت من هاني رمزي وطارق السعيد انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي.