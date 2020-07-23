شكرا لقرائتكم عامر: صعدت 23 ناشئ بالأهلي.. وفايلر أخرج أفضل ما لدى اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عامر نجم الأهلي السابق، عن كواليس عمله في رئاسة قطاع الناشئين بالأهلي من قبل، قائلا: "كنا نهتم بتريزيجيه في الأهلي لأنه كان لديه إمكانيات عالية ومختلف عن باقي اللاعبين والمدرب الذي سبق علي ماهر في تدريبه كتب تقريرا يطلب خلاله رحيل اللاعب".

وقال عامر، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: الاهتمام ليس كبيرا في قطاع الناشئين بالأهلي ولكن من يحاول التطوير يستكيع تحقيق نجاحات ، ونجحت في تصعيد 23 لاعبا للفريق الأول خلال تواجد في قطاع الناشئين بالأهلي.

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أوضح عامر: قمت بتحرير عقد خاص لرمضان صبحي وناصر ماهر في قطاع الناشئين بالأهلي.

وأضاف عامر، أن السويسري رينيه فايلر هناك روح بينه وبين لاعبي الأهلي ونجح في اخراج أفل ما لدى اللاعبين بدليل تطور أداء الفريق معه.