شكرا لقرائتكم خالد مهدي: مختار مختار بحالة جيدة.. ومسحة جديدة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، عن أن حالة مختار مختار، المدير الفني للفريق، مستقرة حتي الآن بعد تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا".

وقال مهدي فى تصريحات تلفزيونية: "جميع لاعبي الإنتاج الحربي فى عزل انتظارًا لخضوعهم لمسحة ثانية صباح غدًا، ومختار مختار بصحة جيدة وأجريت اتصالًا به اليوم للإطمئنان عليه".

وأضاف: "لا نستطيع اللعب بفريق الناشئين بطولة الدوري بسبب عدم عودتهم للتدريبات حتى الآن، ولدينا 18 حالة كورونا ولكن تم إبلاغنا بإعادة المسحة".