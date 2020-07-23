شكرا لقرائتكم عصام مرعى: المقاولون قالى مش بندى ولادنا فلوس فرحت الزمالك بـ30 ألف كاش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام مرعى نجم الزمالك السابق، أن انتقاله للزمالك كان حلم كبير جدا بعدما رفض نادى المقاولون إعطائى فلوس لتجديد التعاقد.

وقال عصام مرعى خلال حواره مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "لعبت في كل مراحل ناشئين المقاولون وبعد 6 سنوات، قلت للمقاولون أدونى 20 ألف جنيه وأمضى معاكم طول العمر، ولكنهم رفضوا وقالولى إحنا مش بندى ولادنا فلوس، فالدنيا أسوت في وشى".

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وتابع مرعى، "كان لى صديق اتصل بيا وقالى هتروح الزمالك، وحمادة إمام آمن بيا وهو أول من استقبلنى وأعطانى أكثر مما طلبت وخدت 30 الف جنيه كاش، وحققت حلمى بالانضمام للزمالك".

وعن بداياته، قال عصام مرعى: أنا من الأميرية يعنى جار مدحت عبد الهادى وجمال السيد وإبراهيم سعيد، وكنت بلعب في مركز شباب الأميرية، وخفت أروح الزمالك وأنا عندى 13 سنة بعدما والدى أراد أن يكلم ناس لى في الزمالك، ولكنى رفضت وقلتله عاوز أروح المقاولون مع زميل لى اسمه أحمد شوقى، في أول مرة ألعب مع المقاولون كنت وحش جدا كان لازم امشى من المقاولون ولكن اتصبت وفضلت اتعالج مع الفريق شهر ونصف فخدت على الأجواء وكسرت الدنيا بعد كدة.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "تدرجت في قطاع الناشئين حتى تم تصعيدى للفريق الأول، وكنت محظوظ مع الجيل الذهبى للمقاولون اللى اخذ بطولتين أفريقيا والدورى من الأهلى والزمالك".