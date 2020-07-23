شكرا لقرائتكم عبد الغني: علاقتي بأندية الجمعية العمومية غير مقتصرة على الانتخابات فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، أن علاقته بأندية الجمعية العمومية مستمرة وغير مقتصرة على وقت الانتخابات فقط.

وقال عبدالغني، فىتصريحات تلفزيونية: "دائمًا تكون علاقتي مستمرة مع الجمعية العمومية، وجمعية اللاعبين المحترفين من المفترض أن يكون لها مقعد داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف: "دائمًا أعطي اللاعبين والأندية حقوقها من خلال تواجدي فى اتحاد الكرة أو جمعية اللاعبين المحترفين".

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في سايق متصل، قال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إنه سيتم اجراء مسحات للاعبي الإنتاج الحربي المصابين بكورونا غدا وبعد 10 أيام سنعيد المسحات مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الدرجة التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: صرفنا علاج لـ18 لاعبا المصابين بكورونا في الانتاج الحربي، مضيفا: نتواصل مع مسئولي الانتاج الحربي للترتيب بشأن المصابين بكورونا من أجل تخطي هذه الأزمة.

استطرد: ما حدث للإنتاج الحربي من اصابات حالة استثنائية وجميع الأندية الأخرى حالاتها سلبية، مؤكدا أن نتائج مسحات كورونا الزمالك وبيراميدز والمصري جاءت سلبية بالكامل.

أكمل: مستمرين أسبوعين في اجراء مسحات كورونا وننسق مع الأندية لخضوع كل المتخلفين عن إجراء المسحات للمسحة.

اختم حديثه: أطالب بتقليل عدد المباريات الودية ويفضل ولو تلعب مباراة واحدة كل أسبوع خشية من انتشار فيروس كورونا.