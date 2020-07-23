ليلة الأبطال.. ليفربول يحتفل بالتتويج باكتساح تشيلسي بخماسية.. وطائرة تحلق فوق "أنفيلد" للأحتفال

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزاً كاسحاً على نظيره تشيلسي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مثيرة جمعت بينهما في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وتقدم نابي كيتا لـ"الريدز" في الدقيقة 23 من عمر المباراة، قبل أن يضيف أليكس أرنولد، الهدف الثاني في الدقيقة 37، ليسجل فينالدوم، الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 43، قبل أن يسجل جيرو، هدف البلوز الأول في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني عزز فيرمينيو تفوق فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 54، ليشعل تشيلسي اللقاء بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق ابراهام وبوليسيتش في الدقيقتين 61 و73، قبل أن ينضم تشامبرلين لاحتفالية الأهداف بتسجيل الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 83، في المباراة المقرر أن يتسلم خلالها أبناء يورجن كلوب، كأس البريميرليج. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

تألق لاعبي ليفربول في مباراة التتويج

وشهد الشوط تألقا كبيرا للاعبي ليفربول الذين ظهروا بمستوى مميز، في لقاء التتويج، وسط محاولات من تشيلسي لمجاراة الريدز، حيث وصل الاستحواذ إلى 62% لليفربول، مقابل 38% لصالح البلوز.

وشهد الشوط الثاني إثارة ومتعة بين الفريقين، حيث شهد تسجيل 4 أهداف، بواقع هدفين لكل فريق، وذلك في آخر مباريات الريدز على ملعب "أنفيلد" الذي سيشهد لحظة التتويج.

ومن المقرر أن يرفع هندرسون قائد ليفربول، كأس البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ 30 عاماً، بعد انتهاء اللقاء، في احتفالية تغيب عنها الجماهير في ظل إقامة المباريات خلف أبوابٍ مغلقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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حلقت طائرة فوق ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول الإنجليزي، خلال المواجهة التي تجمع "الريدز" بنظيره تشيلسي، في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وحملت الطائرة رسالة للاعبي ليفربول: "تهانينا يا أبطال.. من البحرين"، وذلك في ظل حرمان الجماهير من الاحتفال داخل مدرجات أنفيلد، في ظل إقامة المباريات خلف أبوابٍ مغلقة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ليفربول يتقدم بثلاثية في الشوط الأول

وأنهى فريق ليفربول، الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف، على مضيفه تشيلسي.

وتقدم نابي كيتا لـ"الريدز" في الدقيقة 23، قبل أن يضيف أليكس أرنولد، الهدف الثاني في الدقيقة 37، ليسجل فينالدوم، الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 43، قبل أن يسجل جيرو، هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 45+3، في المباراة المقرر أن يتسلم خلالها أبناء يورجن كلوب، كأس البريميرليج.

وشهد الشوط تألقا كبيرا للاعبي ليفربول الذين ظهروا بمستوى مميز، في لقاء التتويج، وسط محاولات من تشيلسي لمجاراة الريدز، حيث وصل الاستحواذ إلى 62% لليفربول، مقابل 38% لصالح البلوز.