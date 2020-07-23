شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: رفضت خوض اختبارات الزمالك بسبب "الخوف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام مرعى نجم الزمالك الأسبق، عن رفضه خوض اختبارات الزمالك في مراحل الناشئين بسبب خوفه من الانضمام للزمالك وقتها وكان في عمر 13 عاما، وأكد عصام مرعي في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك أن انتقاله للزمالك كان حلم كبير جدا بعدما رفض نادى المقاولون إعطائى فلوس لتجديد التعاقد، مضيفا "لعبت في كل مراحل ناشئين المقاولون وبعد 6 سنوات، قلت للمقاولون أدونى 20 ألف جنيه وأمضى معاكم طول العمر، ولكنهم رفضوا وقالولى إحنا مش بندى ولادنا فلوس، فالدنيا أسوت في وشى".

وتابع مرعى، "كان لى صديق اتصل بيا وقالى هتروح الزمالك، وحمادة إمام آمن بيا وهو أول من استقبلنى وأعطانى أكثر مما طلبت وخدت 30 الف جنيه كاش، وحققت حلمى بالانضمام للزمالك".

كما اكد مرعي ان بدايته مع الكرة جاءت بالصدفة حيث قال: أنا من الأميرية يعنى جار مدحت عبد الهادى وجمال السيد وإبراهيم سعيد، وكنت بلعب في مركز شباب الأميرية، وخفت أروح الزمالك وأنا عندى 13 سنة بعدما والدى أراد أن يكلم ناس لى في الزمالك، ولكنى رفضت وقلتله عاوز أروح المقاولون مع زميل لى اسمه أحمد شوقى، في أول مرة ألعب مع المقاولون كنت وحش جدا كان لازم امشى من المقاولون ولكن اتصبت وفضلت اتعالج مع الفريق شهر ونصف فخدت على الأجواء وكسرت الدنيا بعد كدة.

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وأضاف نجم الزمالك السابق: "تدرجت في قطاع الناشئين حتى تم تصعيدى للفريق الأول، وكنت محظوظ مع الجيل الذهبى للمقاولون اللى اخذ بطولتين أفريقيا والدورى من الأهلى والزمالك".

فيما قال خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للأهلي والمنتخب ، رفض ضم النجم الغاني عبيدي بيليه للأهلي قبل احترافه في أوروبا بسبب طول قامته، وقال الغندور في حضور عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق ان الكرة المصرية شهدت تواجد عدد كبير من نجوم الكرة الافريقية الكبار في الأندية المصرية ، مثل بيل أنطوان حارس مرمي المقاولون العرب .