شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية: إصابات الإنتاج الحربي لا تدعو إلى القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية العليا، أن ما حدث لفريق الإنتاج الحربي من إصابات بفيروس كورونا المستجد، لا يدعو للقلق ولا يؤثر علي عودة بطولة الدوري، مشيرًا إلي أنه تم عزل جميع المصابين في الفريق واتباعهم بروتوكول العلاج وسيتم إجراء مسحة لهم مرة أخري للتأكد من تعافيهم قبل نزولهم إلي التدريبات، مطالبًا من الأندية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية في تصريحات خاصة، أنه سيتم مسحة كورونا لـ 22 فردًا كانوا فى معسكر الإنتاج الحربى بشرم الشيخ، يوم الجمعة المقبل للاطمئنان على سلامة الجميع، وحال سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى.

وقال محمد سلطان إن جميع الحالات السابقة التي ظهرت في الأندية تم شفائها بالكامل وعادوا إلي تدريبات فرقهم، مطالبًا لاعبي الانتاج المصابين باتخاذ راحة لمدة عشر أيام قبل العودة إلى التدريبات حال شفائهم من الفيروس.

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وكان هناك جدل علي مصير بطولة الدورى العام، المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل، بعد تجميد أربعة أشهر كاملة عقب الإعلان عن وجود 18 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل نادى الإنتاج الحربى بعد دخوله معسكر مغلق بشرم الشيخ استعدادًا لعودة المسابقة المحلية.