شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: محمود الجوهرى رفض ضم عبيدى بيليه للأهلى بسبب طوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إن الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للأهلي والمنتخب، رفض ضم النجم الغاني عبيدي بيليه للأهلي قبل احترافه في أوروبا بسبب طول قامته، وقال الغندور في حضور عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق إن الكرة المصرية شهدت تواجد عدد كبير من نجوم الكرة الأفريقية الكبار في الأندية المصرية، مثل بيل أنطوان حارس مرمي المقاولون العرب.

كما أكد خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق أن مسابقة الدوري هذا الموسم في حالة استكماله فإنه لن ينتهى قبل شهر نوفمبر المقبل بسبب مباريات الكأس وبطولة أفريقيا بعد استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على خوض مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب.

وقال خالد الغندور في تصريحاته لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان اللجنة الخماسية كانت واخدة قرار بإلغاء الدورى لكن الدولة أصرت على استكماله، مضيفا ان 18 لاعبا حتى الآن أصيبوا بفيروس كورونا في فريق واحد قائلا : مش عارف الدورى هيتلعب ازاى، كما أكد الغندور انه سعيدا لعودة النشاط الرياضى ويتمني ان يتحدث الإعلامي الرياضي في الوقت الحال يتحدث في كرة القدم والابتعاد عن التصريحات التي ظهرت مؤخرا وتحمل هجوما علي زملائهم وكل عناصر اللعبة.

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من ناحية اخري يواصل مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعبان في الفترة الحالية، وتماثل فتحي وبامبو للشفاء من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام للمعسكر الحالي للفريق والمقام ببرج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادت الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على الدفع باللاعبين بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية لتجهيزهما للمباريات المقبلة.

فيما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خوض الفريق تدريبا صباحيا غدا الخميس في معسكره الحالي ببرج العرب، وذلك علي الرغم من خوض الفريق مباراة ودية مساء غدا امام بيراميدز على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يكون التدريب الصباحي خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية مساء غد.