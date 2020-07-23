شكرا لقرائتكم خبر عن السقا: 5 لاعبين غادروا معسكر المصري وماذا لو حدثت إصابات في الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري أن فريقه ألغى المباريات الودية المقبلة منتظرًا نتيجة مسحات الفريق خلال المعسكر المقام حاليًا بعد ظهور حالة إيجابية في الفريق، وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق: "نتدرب مرة واحدة في اليوم وسنجري المسحة يوم السبت وسيتحدد بعدها موقف المعسكر سواء باستكماله أو إلغائه خاصة بعد ظهور اعراض على بعض لاعبي المصري"

وتساءل السقا ماذا لو ظهرت أعراض كورونا بعد استئناف الدوري؟ مؤكدًا أن الأمر يحتاج لدراسة متأنية من جانب المسئولين كاشفاً أن هناك 5 لاعبين غادروا المعسكر بعد اختلاطهم بلاعب الفريق المصاب وتوجهوا لبورسعيد.

Advertisements

ويرى عبد الظاهر السقا أن المعسكرات المغلقة بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا بسب التجمعات خاصة مع وجود 3 فرق بنفس الفندق.

أشار: اللاعبين ظهر عليهم القلق والارتباك بعد وجود حالات ايجابية مصابة بفيروس كورونا، مضيفا أنهم قاموا بتخفيف التدريبات واكتفوا بخوض تدريب واحد في اليوم، مضيفاً وجود 4 أيام بين كل مباراة بجدول الدوري أراها جيدة للغاية.