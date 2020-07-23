شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يقدم مذكرة لوزير الرياضة لخوض مباريات الدورى الممتاز بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فايز عريبى رئيس نادى طنطا بمذكرة رسمية إلى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يطالب فيها بخوض الفريق الكروى الاول لكرة القدم مباريات بطولة الدورى الممتاز على ملعب المكس أو برج العرب فى الإسكندرية بسبب تواجد الفريق بمعسكر مغلق.. وقرر اتحاد الكرة إقامة مباريات النادى المصرى فى الدورى العام على استاد برج العرب بالإسكندرية، بينما تقام مباريات أسوان باستاد اتحاد الشرطة الرياضى، وتقام مباريات فريق طنطا على استاد طنطا.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

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