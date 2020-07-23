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شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يقدم مذكرة لوزير الرياضة لخوض مباريات الدورى الممتاز بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فايز عريبى رئيس نادى طنطا بمذكرة رسمية إلى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يطالب فيها بخوض الفريق الكروى الاول لكرة القدم مباريات بطولة الدورى الممتاز على ملعب المكس أو برج العرب فى الإسكندرية بسبب تواجد الفريق بمعسكر مغلق.. وقرر اتحاد الكرة إقامة مباريات النادى المصرى فى الدورى العام على استاد برج العرب بالإسكندرية، بينما تقام مباريات أسوان باستاد اتحاد الشرطة الرياضى، وتقام مباريات فريق طنطا على استاد طنطا.
وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.
جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.
وبالنسبة لطلبى المصرى وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين. قال المهندس حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، إنه سينظر فى الطلبين فى وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.
وكان نادى طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصرى بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.
وأضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.
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