شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الميني فوتبول يدشن منطقة الدقلهية في حضور المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وأحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول منطقة الدقهلية للميني فوتبول برئاسة حسن المزاحي، صحبة وكيل الوزارة علاء الشربيني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وأشاد أحمد سمير بالمجهود المبذول من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظه وأعضاء المنطقة، ليخرج حفل تدشين المنطقه بهذه الصورة المتميزة والرائعة كما توجه بخالص الشكر محافظ الدقهلية على حفاوة الاستقبال بمقر المحافظة واعلانه دعم رياضة الميني فوتبول بالمحافظة نظرًا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذه الرياضة، حيث إن هذه الرياضة من ضمن أهدافها البحث عن المواهب الشابه والبعد بشبابنا عن الإرهاب والمخدرات.

وقام رئيس اتحاد الميني فوتبول بإهداء المحافظ نسخة من الإصدار الأول لمجلة الاتحاد المصري للميني فوتبول، كما أعلن رئيس الاتحاد عن وجود فريق ممثل للمحافظة بالدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول وفريقان بدوري الدرجة الثانية وفريقان بدوري الدرجة الثالثة فوتبول وكذلك التحضير لإطلاق دورات التدريب للحكام والمدربين والإداريين لتخريج أول دفعة منهم لاتحاد الميني فوتبول.

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كما أعلن عن فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب للانضمام للمنطقة للتأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار.