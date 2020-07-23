شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفراد.. اتحاد الكرة يغرم أحمد الشناوى 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك وإيقافه

أصدر اتحاد الكرة حكماً لصالح نادى الزمالك فى القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، حيث ألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية.

الأهلي يطالب الاتفاق السعودى بتسديد 100 ألف دولار بعد فسخ عقد أزارو

تواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى الاتفاق السعودي لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُتبقية للقلعة الحمراء لدى النادى السعودى، تتمثل فى الجزء الثاني والأخير من قيمة إعارة المغربي وليد آزارو من الأهلي للاتفاق في يناير الماضي، حيث رحل اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار، وتم تسديد مائة ألف فقط ولم يحصل الأهلي على المائة ألف دولار أخرى حتى الأن لذا كثّف مسئولو القلعة الحمراء اتصالاتهم مع إدارة الاتفاق لتسديد هذا المبلغ لاسيما بعد فسخ عقد أزارو وعودته للأهلي من جديد.

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو الغائه

إلغاء ودية المصرى البورسعيدى وطنطا بسبب كورونا Advertisements قرر طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، إلغاء مباراة طنطا الودية المقرر إقامتها غدا، الخميس، بعد ثبوت إيجابية حالة بفيروس كورونا من أحد مسئولى المهمات بالفريق بالأمس، وهو ما أصاب اللاعبين بالذعر والقلق، خاصة أن الشخص كان مخالطا لهم بشكل مستمر، ما دفع المدير الفنى لرفض إقامة أى مباراة لحين إجراء مسحة طبية خامسة للإطمئنان على جميع اللاعبين . اتحاد الكرة يفرج عن المستحقات المتأخرة لمنتخب الشباب قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الافراج عن المستحقات المتأخرة للاعبى منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين، كما وافقت اللجنة على اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمنتخب والتى تقدم بها المدير الفنى للفريق، ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة علي مشاركة منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع يس في بطولة شمال أفريقيا بتونس في الفترة من 9 حتي 24 نوفمبر المقبل، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب وكأس العالم . الطلائع يرهن إلغاء معسكر برج العرب بنتيجة مسحة كورونا بعد واقعة الغزال رهن مسئولو طلائع الجيش فكرة إلغاء معسكر الفريق ببرج العرب بالاسكندرية أو استمراره بظهور نتيجة مسحة كورونا التى يجريها الفريق صباح اليوم، للتأكد من سلامة الفريق، وفى حال سلبية حالات الفريق بالكامل سيتم استكمال المعسكر بينما فى حال وجود حالات إيجايبة سيتم إلغاء المعسكر حفاظاً على سلامة الجميع.

أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبل بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه حال استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر.

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