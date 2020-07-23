شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تقسيمة "ودية" في تدريب اليوم بعد إلغاء مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي، وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية بالإضافة إلى تدريبات الكرة الطائرة بالقدم.

واختتم المدير الفني لفريق الزمالك التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين عبارة عن مباراة ودية مصغرة بين فريقين استعدادا لمباراة بيراميدز الودية المقرر لها غدًا الخميس باستاد برج العرب، وذلك بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مقرر لها اليوم أمام طلائع الجيش بسبب إصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس كورونا.

فيما خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها في الفترة الحالية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتعرض حامد للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.

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واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعدما أصبح جاهزا للمشاركة في المران.

من ناحية أخري سادت حالة من الارتيح داخل معسكر فريق الزمالك المقام حاليًا في برج العرب، عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون مؤخرًا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وذلك عقب الإعلان عن إصابة البوركيني محمد كوفي لاعب سموحة بالفيروس، وكان مخالطًا لجميع لاعبي الزمالك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الاحد الماضي.

وبمجرد إبلاغ الجهاز الطبي، لاعبي الفريق بنتيجة المسحة والاطمئنان علي سلامتهم، سادت حالة من السعادة والارتياح علي اللاعبين والجهاز الفني، وقام جميع اللاعبين بطمأنة أسرهم والمقربين منهم بعد حالة القلق التي كانت تسيطر علي المحيطين بلاعبي الزمالك بعد الإعلان عن إصابة كوفي.