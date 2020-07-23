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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يغرم أحمد الشناوى 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك وإيقافه، واتحاد الكرة يعلن جدول الدورى الممتاز.. واستئناف المسابقة 6 أغسطس، ورسميًا.. قمة الأهلى والزمالك بالدورى 22 أغسطس باستاد القاهرة، والأهلى يطالب الاتفاق السعودى بتسديد 100 ألف دولار بعد فسخ عقد أزارو. انفراد.. اتحاد الكرة يغرم أحمد الشنأوى 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك وإيقافه أصدر اتحاد الكرة حكماً لصالح نادى الزمالك فى القضية المقدمة ضد أحمد الشنأوى، حارس مرمى ألفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحإلى، حيث ألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية. اتحاد الكرة يعلن جدول الدورى الممتاز.. واستئناف المسابقة 6 أغسطس أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحإلى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل. أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 22 أغسطس المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولى. Advertisements الأهلى يطالب الاتفاق السعودى بتسديد 100 ألف دولار بعد فسخ عقد أزارو تواصل مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى الاتفاق السعودى لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُتبقية للقلعة الحمراء لدى النادى السعودى، تتمثل فى الجزء الثانى والأخير من قيمة إعارة المغربى وليد آزارو من الأهلى للاتفاق فى يناير الماضي، حيث رحل اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار، وتم تسديد مائة ألف فقط ولم يحصل الأهلى على المائة ألف دولار أخرى حتى الأن لذا كثّف مسئولو القلعة الحمراء اتصالاتهم مع إدارة الاتفاق لتسديد هذا المبلغ لاسيما بعد فسخ عقد أزارو وعودته للأهلى من جديد. قرر طارق العشرى، المدير ألفنى للمصرى البورسعيدى، إلغاء مباراة طنطا الودية المقرر إقامتها غدا، الخميس، بعد ثبوت إيجابية حالة بفيروس كورونا من أحد مسئولى المهمات بألفريق بالأمس، وهو ما أصاب اللاعبين بالذعر والقلق، خاصة أن الشخص كان مخالطا لهم بشكل مستمر، ما دفع المدير ألفنى لرفض إقامة أى مباراة لحين إجراء مسحة طبية خامسة للإطمئنان على جميع اللاعبين . أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبل بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردا بألفريق للإصابة بفيروس كورونا، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه حال استمرار إصابات لاعبى الإنتاج الحربى بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر. أجايى يشارك فى مران الأهلى بعد تعافيه من الإجهاد وفايلر يجتمع ببادجي شارك جونيور أجايي، لاعب وسط ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مران ألفريق مساء اليوم الأربعاء، الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة

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