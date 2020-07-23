شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج الحربي يكشف تطورات حالة مختار مختار بعد إصابته بالكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي آخر مستجدات الحالة الصحية لمختار مختار المدير الفني لفريقه بعد إصابته بفيروس كورونا، وقال أشرف عامر في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "حالة مختار مختار مستقرة ولا يعاني من أي أعراض وكذلك باقي اللاعبين المصابين ماعدا 2 لاعبين فقط ظهرت عليهم الأعراض، وتابع رئيس الإنتاج الحربي أن فريقه يعاني من موقف صعب خاصة بعد إعلان جدول استكمال الدوري العام مؤكدًا أن اللجنة الخماسية تفهمت الموقف وبالطبع سيكون القرار في الصالح العام.

وأضاف أشرف عامر أن اللاعبين المصابين تم عزلهم في المنازل ومن المقرر أن يتم عمل مسحة للاعبين غير المصابين غدًا، على أن يتم عمل مسحة للاعبين المصابين بعد غدٍ الخميس، وشدد أشرف عامر أن هناك مسحة أخرى يوم الأربعاء المقبل للفريق بالكامل سيتحدد وفقًا لها موقف الفريق خلال المرحلة المقبلة وبالتشاور مع اللجنة الخماسية.

وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه حال استمرار إصابات لاعبى الإنتاج الحربى بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر.

Advertisements

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإنتاج تحتاج لراحة سلبية بين 10 إلى 15 يوما بدون تدريب مما يؤثر على لياقتهم وبالتالى سنتابع الموقف عقب إجراء المسحة المقبلة، وبعدها سيتم تحديد الموقف النهائى لمباريات فريق الإنتاج فى الدوري، خاصة أن أول مباراة لهم ستكون يوم 13 أو 14 أغسطس.