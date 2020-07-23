شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 22/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء، عددًا من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 22 أغسطس المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولى، وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا. أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 22 أغسطس المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولى. خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها في الفترة الحالية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية

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