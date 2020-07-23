شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: كيف يعود الدوري بعد تزايد إصابات كورونا بين اللاعبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق أن مسابقة الدوري هذا الموسم حال استكماله فإنه لن ينتهى قبل شهر نوفمبر المقبل بسبب مباريات الكأس وبطولة أفريقيا بعد استقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" علي خوض مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب.

وقال خالد الغندور في تصريحاته لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك إن اللجنة الخماسية كانت واخدة قرار بإلغاء الدورى لكن الدولة أصرت على استكماله، مضيفًا أن 18 لاعبا حتى الآن أصيبوا بفيروس كورونا في فريق واحد قائلاً: مش عارف الدورى هيتلعب إزاى، كما أكد الغندور أنه سعيدًا لعودة النشاط الرياضى ويتمني أن يتحدث الإعلامي الرياضي في الوقت الحالي في كرة القدم والابتعاد عن التصريحات التي ظهرت مؤخرًا وتحمل هجوما علي زملائهم وكل عناصر اللعبة.

من ناحية أخري يواصل مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعبان في الفترة الحالية، وتماثل فتحي وبامبو للشفاء من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام للمعسكر الحالي للفريق والمقام ببرج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادت الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.

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ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على الدفع باللاعبين بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية لتجهيزهما للمباريات المقبلة.

فيما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خوض الفريق تدريبا صباحيا غدا الخميس في معسكره الحالي ببرج العرب، وذلك علي الرغم من خوض الفريق مباراة ودية مساء غدا امام بيراميدز على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يكون التدريب الصباحي خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية مساء غد.

بينما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي، وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية بالإضافة إلى تدريبات الكرة الطائرة بالقدم.