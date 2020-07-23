شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يوقع عقوبات مالية على اللاعبين المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن لاعبى الفريق السكندرى جاهزين لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم والالتزام بمواعيد المباريات التى تم نشرها اليوم من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.

وأوضح فرج عامر خلال تصريحات صحفية أن أستكمال بطولة الدورى الممتاز أمر حتمي لا مفر منه والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا

وأشار فرج عامر أنه سيتم فرض عقوبات مالية كبيرة على كل من سيصاب بفيروس كورونا المستجد من اللاعبين أو الجهاز الفني لفريق سموحة عقب عودة الدوري الممتاز وذلك بسبب عدم الحفاظ على صحته وتهديد سلامة الآخرين وعدم الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية .

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وجاءت نتيجة المسحة الخامسة التي خضع لها فريق سموحة أثبتت إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد هما، البوركينابي محمد كوفي، والأوغندي ديريك نسيبامبي.