شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سمير عثمان وأحمد سعيد "أوكا" يخضعان لجلسة الفوطة النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق واللاعب أحمد سعيد "أوكا" لاعب فريق أف سى مصر لجلسة وقائية تحت إشراف صفوت صدقى أخصائى المساج لفرق الجونة وإنبى والمقاولون العرب السابق، والمعروفة بجلسة "الفوطة النارية"، وسبق وخضع لها أيضًا كل من حمدى فتحى وحسين الشحات لاعبا فريق الأهلى ومحمد فاروق مهاجم فريق بيراميدز ومحمد طلعت لاعب سموحة .

جلسات "الفوطة النارية" اللاعبين تساهم فى منحهم راحة لعضلات الجسم والوقاية من بعض الفيروسات فى ظل توقف النشاط الرياضى منذ فترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذى انتشر على مستوى العالم لذلك يقوم اللاعبين ببعض التدريبات فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية لديهم استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى.

وكشف صفوت صدقى أخصائى المساج لـ"الخليج 365"، عن أنه يوجد بعض التدريبات أو الجلسات لعملية الوقاية ضد الفيروسات والميكروبات عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه يوجد بعض الجلسات مثل الفوطة النارية ونوعيات الزيوت المستخدمة التى تعمل تحت درجات حرارة عالية ومن خلالها تقوم بتطهير الجسم ووقايته من الميكروبات والفيروسات ومن الممكن عملها فى المنزل بطريقة صحية لمواجهة فيروس كورونا.

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