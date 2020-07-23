اخبار النادي الاهلي اليوم الأربعاء 22/7/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 22/7/2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء أهمها نشرت صفحة الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا للاعبي الفريق خلال عملية المسحة الطبية الخامسة للكشف عن فيروس كورونا ولك بملعب التتش وخضع اللاعبون وأفراد الجهاز الفني للمسحة قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
أجايي يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإجهاد وفايلر يجتمع ببادجي
شارك جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة
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