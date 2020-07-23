شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الأربعاء 22/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 22/7/2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء أهمها نشرت صفحة الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا للاعبي الفريق خلال عملية المسحة الطبية الخامسة للكشف عن فيروس كورونا ولك بملعب التتش وخضع اللاعبون وأفراد الجهاز الفني للمسحة قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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