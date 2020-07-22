الامارات | بالفيديو: منتخب الإمارات يدشن تحضيراته بقيادة الكولومبي بينتو

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: منتخب الإمارات يدشن تحضيراته بقيادة الكولومبي بينتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر اتحاد كرة القدم خلال فيديو بثه على صفحته الرسمية عبر توتير" أن المنتخب الوطني دشن تدريباته في مدينة العين أمس الاربعاء بقيادة الكولولمبي خورخي لويس بينتو، علما أن القائمة الجديدة لمنتخب الإمارات ضمت 28 لاعبا ابرزههم الثلاثي سيبستيان تيغالي وكايو كانيدو وفابيو ليما اللذان يظهران بقميص المنتخب لأول مرة .

وبدأ من خلا الفيديو أن التدريب سبقه تعقيم لملعب التدريبات وكذلك الكرات الخاصة بالتدريب وإتخاذ الإجراءت الإحترازية كافة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مبارياته المتبقية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين ضمن المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، إذ سيواجه المنتخب كلا من ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند.

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ويستمر المعسكر الحالي للمنتخب في العين حتى 27 الجاري.

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