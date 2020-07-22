الامارات | مهاجم الأهلي المصري رفض تخفيض راتبه فتم منعه من الاحتراف في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي المصري رفض تخفيض راتبه فتم منعه من الاحتراف في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض مهاجم الأهلي المصري، المغربي وليد أزارو، تخفيض راتبه بسبب أزمة كورونا التي ضربت الرياضة العالمية وذلك عندما كان معاراً إلى نادي الاتفاق السعودي، فكانت النتيجة إعلان أمين عام نادي الاتفاق أن اللاعب لن يلعب في الدوري السعودي مجدداً.

وكانت تقارير مصرية، قد أكدت أن المهاجم الدولي المغربي، سيعود لناديه الأهلي بعد أن أنهى موسم إعارته للاتفاق، وسيجدد عقده مع الأهلي لثلاث سنوات أخرى بمبلغ مالي ذكر أنه 50 مليون جنيه مصري.

وتفصيلاً أكد أمين عام نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، خالد الناصر، أن فترة إعارة المغربي وليد أزارو، من الأهلي المصري للاتفاق، انتهت في يونيو الماضى، ولن يلعب اللاعب في السعودية مجددا.

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وقال الناصر في تصريحات تلفزيونية سعودية: “أن نادي الاتفاق تفاوض مع الأهلي لتمديد إعارة اللاعب المغربي وليد أزارو، ولكن اللاعب رفض الاستمرار بسبب الخلافات المادية رغم جائحة كورونا، بعد رفضه تخفيض عقده بسبب هذه الأزمة".

وأضاف: "العلاقة بين أزارو ونادي الاتفاق انتهت، واللاعب غادر المملكة وعاد إلى المغرب، ولن يلعب مرة أخرى في السعودية".

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