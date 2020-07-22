شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة التتويج.. ليفربول يفوز على تشيلسي بـ«خمسة» أهداف مقابل «ثلاثة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مباراة نارية، فاز فريق ليفربول الإنجليزي على فريق تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، حيث شهدت المباراة تسجيل ثمانية أهداف، ٤ أهداف في الشوط الأول، و٤ أهداف في الشوط الثاني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أنفيلد» في ليلة التتويج لفريق ليفربول، في منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف فريق ليفربول كل من «نابي كيتا» في الدقيقة ٢٣ من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما أحرز «أرنولد» الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٣٨، فيما أحرز الهدف الثالث «فينالدوم» في الدقيقة ٤٤، فميا أحرز «جيرو» هدف تشيلسي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة في الدقيقة ٤٧.

في الشوط الثاني، عزز تقدم الريدز المهاجم «روبيرتو فيرمينو» بالهدف الرابع في الدقيقة ٥٥، وبعدها قام المدير الفني لتشيلسي «فرانك لامبارد»، بتغيير الثلاثي الهجومي للفريق وبعدها تغيرت النتيجة، حيث استطاع تشيلسي تقليص الفارق عن طريق «تامي أبراهام» في الدقيقة ٦١، وبعدها عاود اللاعب «بوليسيتش» التسجيل في الدقيقة ٧٣، إلا أن قام «تشامبرلين» بتسجيل الهدف الخامس لليفربول وإنهاء صحوة تشيلسي في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول لـ ٩٦، وتتبقى له مباراة ختامية خارج ملعبه، فيما بقى فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد ٦٣، ويحتاج لنقطة واحدة فقط من أجل حسم المنافسة وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت الكاميرات رصدت اعتراضات من جانب فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي،على الركلة الحرة المباشرة التي أتى منها الهدف الثاني لفريق ليفربول مباشرة، حيث وجه لامبارد اعتراضات ليورجن كلوب ولكن الأخير لم يرد عليه.

يذكر أن لاعبي تشيلسي أقاموا ممراً شرفياً لفريق ليفربول، احتفالاً بهم بأنهم أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استطاع الفريق حسم اللقب مبكراً قبل انتهاء المنافسات رسمياً.

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