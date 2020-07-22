شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة التتويج .. «ليفربول» متقدم على «تشيلسي» بـ5 أهداف مقابل 3 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متقدماً بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف على فريق تشيلسيي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «أنفيلد» ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف فريق ليفربول كلاً من «نابي كيتا» في الدقيقة ٢٣ من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما أحرز «أرنولد» الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٣٨، فيما أحرز الهدف الثالث «فينالدوم» في الدقيقة ٤٤، فميا أحرز «جيرو» هدف تشيلسي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة في الدقيقة ٤٧.

ورصدت الكاميرات اعتراضات من جانب فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي،على الركلة الحرة المباشرة التي أتى منها الهدف الثاني لفريق ليفربول مباشرة، حيث وجه لامبارد اعتراضات ليورجن كلوب ولكن الأخير لم يرد عليه.

يذكر أن لاعبي تشيلسي أقاموا ممراً شرفياً لفريق ليفربول، احتفالاً بهم بأنهم أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استطاع الفريق حسم اللقب مبكراً قبل انتهاء المنافسات رسمياً.