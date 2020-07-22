شكرا لقرائتكم خبر عن عودة وست بروميتش «حجازي» إلى الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد وست بروميتش ألبيون الإنجليزي النادي الذي يلعب فيه أحمد حجازي نجم منتخبنا الوطني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسمين من الغياب. وواجه وست بروميتش كوينز بارك رينجرز في مباراة شهدت غياب أحمد حجازي عن التشكيل الأساسي. وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين خسر منافس بروميتش، بيرنتفورد أمام بارنسلي 2-1 كما تعادل فولام مع ويجان 1-1 ليصعد الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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