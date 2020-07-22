شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من «كاف» إلى محمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على توجيه رسالة إلى محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تألقه في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ونشرت صفحة الاتحاد الأفريقي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو لتصديات محمد الشناوي، في مباراة صن داونز الجنوب أفريقيا وعلقت عليها؛ «قفاز الأهلي الذهبي».
وتابعت: «رحلة الأهلي مستمرة في دوري الأبطال».
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