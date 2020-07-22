شكرا لقرائتكم خبر عن «أغسطس ناري».. ينتظر الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة موعد أول مباراة رسمية لفريق النادي الأهلي بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا فضلا عن باقي مواجهات شهر أغسطس المقبل.

ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم فأول مباراة رسمية للأهلي ستكون أمام فريق إنبي وهي المواجهة المؤجلة من الأسبوع الـ15 وستلعب على استاد القاهرة يوم 9 أغسطس.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب القاهرة الدولي وسط إجراءات احترازية مشددة من الفريقين ومتابعة دورية من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كما يلتقي الأهلي في ثاني مبارياته هذا الشهر مع الإنتاج الحربي في ال14 من أغسطس في تمام التاسعة مساء على ستاد السلام في الجولة ال19.

فيما تعد المباراة الثالثة للأهلي هذا الشهر أمام فريق أسوان في ال17 من أغسطس في تمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي في الجولة 20.

المواجهة الرابعة والأكثر أهمية وقوة ستكون أمام الزمالك في ال22 من أغسطس في تمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي في الجولة 21.

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المواجهة الخامسة في شهر أغسطس والأخيرة ستكون أمام الجونة في الـ26 من أغسسطس بتمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي أيضا في الجولة 22.