شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية للزمالك فى شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل اتحاد الكرة الستار أخيرا عن موعد أول مباراة رسمية لفريق نادي الزمالك بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا فضلا عن باقي مواجهات شهر أغسطس المقبل.

المباريات للفريق الابيض جاءت على النحو الاتى :

يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدي على استاد برج العرب فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهره، يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14" مباراه مؤجله".

يلتقي الزمالك بالاتحاد السكندرى على استاد برج العرب فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهره يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18" مباراه مؤجله".

وتعد ثالث مباريات الزمالك أمام مصر للمقاصة على استاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهره يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.

كما يلتقي الزمالك بنادي مصر على استاد الكلية الحربية فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهره، يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.

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وسيكون الزمالك على موعد مع الأهلى على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساءً يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.