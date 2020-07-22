شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات شاقة من مدرب الأحمال للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قاد اللاعبين في فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع انطلاق مران الفريق الجماعي، اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص بينيكل على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات مختلفة لأداء التدريبات البدنية التي استمرت قرابة 50 دقيقة.
وشهدت فقرات المران البدني جانبًا من الأحمال والجري حول الملعب، فضلًا عن تدريبات الحركة المختلفة باستخدام الكرة في اليد، وفقرات بدنية أخرى دون استخدام الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء الجمعة المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف، استعدادًا لاستكمال الدوري ومشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.
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