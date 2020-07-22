شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية تهز الوداد قبل موقعة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «المنتخب» المغربية، مفاجآة من العيار الثقيل، حول فشل المفاوضات بين نادى الوداد، ونجم دفاعاته محمد الناهيرى، بعد رفض سعيد الناصيرى، رئيس النادى الطلبات المادية للاعب، الأمر الذى جعله يعتذر عن استئناف المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب.

وقالت الصحيفة، وكيل محمد الناهيري حاول الاجتماع مع رئيس الوداد، من أجل دراسة مستقبل اللاعب، وهو ما لم يحدث، في ظل تمسك الناصيري بموقفه، وإصراره على إتمام المفاوضات في ظروف طبيعية، بعيدًا عن المزايدات والضغوطات.

أضافت الصحيفة، أن رئيس الوداد، نصح اللاعب، بالعودة إلى تدريبات الفريق، حتى التوصل إلى إتفاق، من أجل تجديد عقده مع النادى، الذى انتهى بنهاية شهر يونيو الماضى.