شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية تهز الوداد قبل موقعة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «المنتخب» المغربية، مفاجآة من العيار الثقيل، حول فشل المفاوضات بين نادى الوداد، ونجم دفاعاته محمد الناهيرى، بعد رفض سعيد الناصيرى، رئيس النادى الطلبات المادية للاعب، الأمر الذى جعله يعتذر عن استئناف المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب.
وقالت الصحيفة، وكيل محمد الناهيري حاول الاجتماع مع رئيس الوداد، من أجل دراسة مستقبل اللاعب، وهو ما لم يحدث، في ظل تمسك الناصيري بموقفه، وإصراره على إتمام المفاوضات في ظروف طبيعية، بعيدًا عن المزايدات والضغوطات.
أضافت الصحيفة، أن رئيس الوداد، نصح اللاعب، بالعودة إلى تدريبات الفريق، حتى التوصل إلى إتفاق، من أجل تجديد عقده مع النادى، الذى انتهى بنهاية شهر يونيو الماضى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
89,745
-
تعافي
30,075
-
وفيات
4,440
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة قوية تهز الوداد قبل موقعة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.