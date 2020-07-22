شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ يعود لتدريبات الأهلي الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للأهلي، الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد تخلصه من آثار الإجهاد العام الذي أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.
ويخوض الأهلي أولى تجاربه الودية بعد فترة التوقف، الجمعة المقبل، أمام سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة.
ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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