شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة عبدالحفيظ مع «فايلر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص السويسري على الاستقرار على بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريق الودية أمام سموحة بعد غد الجمعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديا مساء بعد غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف، استعدادًا لاستكمال الدوري ومشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.
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