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كواليس جلسة عبدالحفيظ مع «فايلر»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص السويسري على الاستقرار على بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريق الودية أمام سموحة بعد غد الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديا مساء بعد غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف، استعدادًا لاستكمال الدوري ومشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    89,745

  • تعافي

    30,075

  • وفيات

    4,440

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