- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرمينو يفك نحس الانفيلد بهدف في مرمى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
فك اللاعب الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو النحس الذي لازمه منذ شهر اذار 2019 على ملعب الانفيلد معقل فريقه ليفربول بعد ان سجل هدفا في مرمى تشيلسي في اللقاء الذي جمع الفريقان لحساب الجولة 37 من الدوري الانكليزي الممتاز.
وسجل اللاعب السابق لنادي هوفنهايم الالماني هدفه فريقه الرابع من راسية متقنة بعد تمريرة مميزة من الظهير الايمن الرائع الكسندر ارنولد.
يذكر ان هذا الهدف هو الاول للبرازيلي هذا الموسم على الانفيلد وهو الذي سجل 9 اهداف ومرر 7 كرات حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيرمينو يفك نحس الانفيلد بهدف في مرمى تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.