فيرمينو يفك نحس الانفيلد بهدف في مرمى تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 فك اللاعب الدولي البرازيلي روبرتو ​فيرمينو​ النحس الذي لازمه منذ شهر اذار 2019 على ملعب الانفيلد معقل فريقه ​ليفربول​ بعد ان سجل هدفا في مرمى ​تشيلسي​ في اللقاء الذي جمع الفريقان لحساب الجولة 37 من ​الدوري الانكليزي​ الممتاز.

وسجل اللاعب السابق لنادي هوفنهايم الالماني هدفه فريقه الرابع من راسية متقنة بعد تمريرة مميزة من الظهير الايمن الرائع الكسندر ارنولد. يذكر ان هذا الهدف هو الاول للبرازيلي هذا الموسم على الانفيلد وهو الذي سجل 9 اهداف ومرر 7 كرات حاسمة.

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