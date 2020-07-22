فيرونا يجدد عقد مدربه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
جدد فريق فيرونا الإيطالي عقد مدربه الكرواتي إيفان يوريتش حتى عام 2023.
فيرونا تعاقد مع يوريتش في صيف 2019 لمدة موسم واحد خلفًا لألفريدو أغليتي الذي قاد الفريق للصعود الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى.
ولعب يوريتش في إيطاليا بين عامي 2001 و2010 مع ناديي كروتوني وجنوى الذي ظل معه كمساعد مدرب لفريق الشباب قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لجنوى بعدما سبق أن درب مانتوفا وكروتوني.
يذكر أن فيرونا يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا.
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