شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تنضم للمهنئين بفوز ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 شوهدت طائرة فوق ملعب الأنفيلد خلال المباراة الجارية حاليًا بين فريقي ​ليفربول​ بطل الدوري و​تشيلسي​ ضمن الجولة 37 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وظهرت طائرة تحلق فوق ملعب الأنفيلد الخالي من الجماهير خلال مباراة الفريقين. Advertisements وحملت الطائرة لافتة كُتب فيها: "تهانينا للأبطال، لن تسير وحدك أبدًا، البحرين". وسيحصل ليفربول عقب المباراة على كأس الدوري الإنكليزي وميداليات الفوز. وكان ليفربول حسم لقب الدوري الإنكليزي في الجولة الحادية والثلاثين عندما خسر مانشستر سيتي أمام تشيلسي نفسه. يذكر ان الشوط الاول انتهى 3 - 1 لصالح الريدز.

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